Астронавты на Луне будут поддерживать форму при помощи «Колеса Смерти»

Он включает использование так называемого «Колеса Смерти», известного элемента аттракционов и цирковых представлений на Земле.

На Луне, где гравитация в шесть раз слабее земной, астронавты смогут бегать по внутренней стороне большого вращающегося кольца, имитируя бег по ровной поверхности при земной гравитации.

«Колесо Смерти» — это большое кольцо, уложенное на бок, по которому исполнитель должен быстро передвигаться, чтобы не упасть. На Земле выполнить это без моторизированного транспорта невозможно.

Однако на Луне условия позволяют человеку совершать такие маневры, используя только силу своих ног.

В ходе эксперимента ученые использовали «Колесо Смерти» диаметром 9.4 метра, к которому прикрепляли участников с помощью банджи, имитирующих лунную гравитацию.

Уже после 5-8 попыток оба участника смогли успешно бегать по внутренней стороне колеса и безопасно спускаться на землю.

Измерения скорости бега, длины шага и силы удара ног о поверхность показали, что условия бега по колесу схожи с бегом на Земле. Исследователи считают, что ежедневные забеги по колесу на Луне помогут предотвратить атрофию мышц и потерю костной массы, характерные для длительного пребывания в условиях низкой гравитации.