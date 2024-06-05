Астронавты проверили новые скафандры для миссии «Artemis»

Тест, проведённый в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии, позволил получить обратную связь по дизайну, механическим сборкам и свободе движений скафандров AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), а также по мобильности и гибкости этих костюмов.

Астронавты также практиковались в использовании элеватора, который будет транспортировать их и оборудование с корабля на поверхность Луны и обратно. Этот шаг — важное звено в подготовке к новому этапу исследований Луны в рамках программы «Artemis».