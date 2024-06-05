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Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2024, 23:20
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Астронавты проверили новые скафандры для миссии «Artemis»

Разработанные компанией Axiom Space
NASA и партнёры интенсивно готовятся к возвращению астронавтов на Луну впервые с 1972 года. В ходе теста астронавты Даг Уиллок и Пегги Уитсон испытали новые скафандры, разработанные компанией Axiom Space, на полномасштабном оборудовании космического корабля Starship HLS от SpaceX.
Астронавты проверили новые скафандры для миссии «Artemis»

© Ferra.ru

Тест, проведённый в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии, позволил получить обратную связь по дизайну, механическим сборкам и свободе движений скафандров AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), а также по мобильности и гибкости этих костюмов.

Астронавты также практиковались в использовании элеватора, который будет транспортировать их и оборудование с корабля на поверхность Луны и обратно. Этот шаг — важное звено в подготовке к новому этапу исследований Луны в рамках программы «Artemis».

Астронавты проверили новые скафандры для миссии «Artemis»
© SpaceX
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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#NASA
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#космос