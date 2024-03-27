Астронавты создадут мини-теплицу на Луне в рамках миссии Artemis 3

Эксперимент LEAF будет первым, который наблюдает за фотосинтезом, ростом и стрессовыми реакциями растений в условиях космического излучения и частичной гравитации. Полученные данные помогут ученым понять, как использовать растения на Луне для питания людей и поддержания жизни как на Луне, так и в дальнейшем в космосе.

Эксперимент LEAF станет продолжением китайской миссии Chang’e 4, в рамках которой в январе 2019 года были отправлены хлопковые растения на дальнюю сторону Луны.

Планируется, что астронавты в ходе миссии Artemis 3 установят мини-теплицу на Луне и проведут наблюдения за ростом растений.