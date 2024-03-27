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Наука и технологии
Опубликовано 27 марта 2024, 20:15
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Астронавты создадут мини-теплицу на Луне в рамках миссии Artemis 3

В 2026 году
NASA выбрала три научных эксперимента для проведения на поверхности Луны в рамках миссии Artemis 3 в 2026 году. Один из них — LEAF («Lunar Effects on Agricultural Flora»), который исследует, как космические растения справляются с экзотической лунной средой.

Эксперимент LEAF будет первым, который наблюдает за фотосинтезом, ростом и стрессовыми реакциями растений в условиях космического излучения и частичной гравитации. Полученные данные помогут ученым понять, как использовать растения на Луне для питания людей и поддержания жизни как на Луне, так и в дальнейшем в космосе.

Эксперимент LEAF станет продолжением китайской миссии Chang’e 4, в рамках которой в январе 2019 года были отправлены хлопковые растения на дальнюю сторону Луны.

Планируется, что астронавты в ходе миссии Artemis 3 установят мини-теплицу на Луне и проведут наблюдения за ростом растений.

Источник:Space
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Растения
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#Луна
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#планы
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#NASA