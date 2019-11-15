Астронавты успешно починили кухню на МКС

Напомним, что еще в конце прошлого месяца сообщалось о том, что в результате короткого замыкания на американском модуле Unity астронавты потеряли возможность использовать кухню. Так, чтобы добыть горячую воду и подогреть еду им приходилось перемещаться в российский модуль “Звезда”. Впоследствии экипажем было принято решение переместить плиту и чайник в другой модуль под названием Destiny.

”Отключение было вызвано кухонным источником питания. Астронавты заменили источник питания на запасной и переместили нагреватель воды обратно на кухню, восстановив таким образом ее изначальную конфигурацию”, — сообщается на официальном сайте НАСА.