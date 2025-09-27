Астроном Эйсмонт: предложение NASA взорвать астероид ядерным оружием — неприемлемо

Эйсмонт предложил альтернативный метод — изменение траектории астероида. По словам астронома, лучше отклонить траекторию астероида. Он отметил, что этот подход был успешно продемонстрирован в миссии DART, когда американцам удалось изменить орбиту астероида Диморф.

При этом российские учёные из Московского физико-технического института заявили 23 сентября, что астероид 2024 YR4 не представляет угрозы для Земли. Однако он может повредить некоторые космические спутники.

Согласно прогнозам международной научной группы, астероид 2024 YR4, который был обнаружен в конце прошлого года телескопом Atlas в Чили, столкнётся с Луной 22 декабря 2032 года. Исследователи рассматривают две стратегии предотвращения этого события: изменение орбиты астероида или его уничтожение с помощью кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение будет принято к концу 2028 года, когда астероид приблизится к Земле.

«Удар по астероиду ядерной бомбой — это то, чего все боятся. Представьте, что во время запуска что-то пойдёт не так, и бомба упадёт на нас. Ничего хорошего в этом нет. Теперь предположим, что после запуска бомбы по направлению астероида YR4 мы промахнёмся и попадём в Луну. Хорошо это или нет? Это ужасно. Удар ядерной бомбой с самого начала рассматривается как неприемлемый вариант», — подчеркнул Эйсмонт.