Астроном призвал отправлять в космос только роботов и за частные деньги

Королевский астроном убеждён, что робототехника, активно развивающаяся в последние годы, вполне может найти своё место при проведении работ в космосе, к тому же дешевле в космос отправлять роботов. В отношении людей Рис считает, что отправлять в космос нужно только тех, кто сможет принять «очень высокий уровень риска». Что это значит Рис не уточнил.

Его глубокое убеждение в том, что все полёты в космос, в том числе имеющие государственное значение, должны оплачиваться в частном порядке и не ложиться на плечи налогоплательщиков.

«Теперь, когда роботы могут делать то, для чего люди были нужны 50 лет назад, аргументы в пользу отправки людей становятся всё слабее», — подчеркнул сэр Мартин Рис в своём интервью Reuters.