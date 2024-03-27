Астроном призвал отправлять в космос только роботов и за частные деньги

Опубликовано 27 марта 2024, 15:45
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Астроном призвал отправлять в космос только роботов и за частные деньгиПо его мнению, человек в космосе уже не нужен
Популярный в Великобритании и достаточно известный в Европе Королевский астроном сэр Мартин Рис заявил, что нет смысла отправлять людей в космос. Рис уверен, что с этой задачей не менее успешно справятся роботы.
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Королевский астроном убеждён, что робототехника, активно развивающаяся в последние годы, вполне может найти своё место при проведении работ в космосе, к тому же дешевле в космос отправлять роботов. В отношении людей Рис считает, что отправлять в космос нужно только тех, кто сможет принять «очень высокий уровень риска». Что это значит Рис не уточнил.
Его глубокое убеждение в том, что все полёты в космос, в том числе имеющие государственное значение, должны оплачиваться в частном порядке и не ложиться на плечи налогоплательщиков.
«Теперь, когда роботы могут делать то, для чего люди были нужны 50 лет назад, аргументы в пользу отправки людей становятся всё слабее», — подчеркнул сэр Мартин Рис в своём интервью Reuters.