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Астрономы изучили планету с температурой 3200 °C

На которой, к удивление, есть атмосфера
В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, международная группа ученых под руководством Лундского университета впервые показала, что атмосфера одной из самых экстремально горячих планет также может иметь подобные земле слои атмосферы - хотя и с очень разными характеристиками.
Астрономы изучили планету с температурой 3200 °C

WASP-189b - это планета за пределами нашей Солнечной системы, расположенная в 322 световых годах от Земли. Наблюдения с помощью космического телескопа CHEOPS в 2020 году показали, что планета находится в 20 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, и имеет дневную температуру 3200 °C. Более поздние исследования впервые позволили исследователям детально рассмотреть атмосферу этой похожей на Юпитер планеты.

Они измерили свет, исходящий от звезды планеты и проходящий через ее атмосферу. Газы в ее атмосфере поглощают часть света звезды, подобно тому, как озон поглощает часть солнечного света в атмосфере Земли, и таким образом оставляют свой характерный "отпечаток". По словам исследователей, среди газов, оставивших свои отпечатки в атмосфере WASP-189b, были железо, хром, ванадий, магний и марганец.

Источник: Nature
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