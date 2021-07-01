Астрономы нашли «мёртвую» звезду размером с Луну и с большей чем у Солнца массой

Находится небесное тело на расстоянии 130 световых лет от нашей планеты. При этом его радиус 2140 км, что делает его очень похожим в этом плане на Луну (1737 км), передаёт Nature. Но в то же время масса белого карлика примерно в 1,3 раза больше массы нашей звезды — Солнца.

По словам учёных, ZTF J190132.9 + 145808.7 не хватило самой малости массы, чтобы стать по итогу нейтронной звездой. Из-за этого белый карлик крайне нестабилен и продолжает сжиматься. Вскоре внутреннее давление может превысить критический уровень и тогда тело взорвётся как сверхновая звезда в результате термоядерной реакции с участием кислорода.