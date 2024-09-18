Астрономы обнаружили сотни остатков сверхновых с помощью нового метода

Остатки сверхновых (SNR) представляют собой диффузные, расширяющиеся структуры, возникающие после взрыва сверхновой. Они содержат выброшенный материал, который расширяется после взрыва, а также межзвездное вещество, захваченное ударной волной.

До сих пор было известно лишь восемь кислородных SNR в нашей галактике и Магеллановых Облаках, и их связь с конкретными сверхновыми до конца не изучена. Теперь, благодаря новому методу, ученые смогли обнаружить множество новых остатков, в том числе и кислородные.

Из 307 обнаруженных SNR 35 показали кислородное излучение, а семь из них оказались особенно богаты кислородом.