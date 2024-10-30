Астрономы открыли одну из самых быстро вращающихся звезд во Вселенной

Нейтронная звезда является частью системы рентгеновских бинарных звезд, известной как 4U 1820−30, расположенной в созвездии Стрельца, в направлении центра нашей галактики. Доктор Гаурава К. Джайсавал из DTU Space, участвующий в международной команде исследователей, рассказал, что были изучены термоядерные взрывы из этой системы и обнаружены удивительные колебания, указывающие на то, что нейтронная звезда вращается с невероятной скоростью.

Для наблюдения за этой звездой использовался рентгеновский телескоп NICER, установленный на Международной космической станции. Он оборудован системой отслеживания звезд, что позволяет инструменту всегда точно направляться на нейтронные звезды, находящиеся далеко в Млечном Пути.

Нейтронная звезда, также известная как «мертвая звезда», является остатком массивной звезды, взорвавшейся в результате сверхновой. Хотя таких звезд обнаружено всего несколько тысяч, они являются самыми плотными объектами во Вселенной. Эта нейтронная звезда имеет диаметр всего 12 километров, но масса в 1,4 раза превышает массу Солнца и находится на расстоянии 26,000 световых лет от Земли.

Интенсивная гравитация нейтронной звезды притягивает материал от ее спутника — белого карлика размером с Землю, который делает полный оборот вокруг нейтронной звезды за 11 минут. При накоплении достаточного количества материала на поверхности нейтронной звезды происходят мощные термоядерные взрывы, которые могут сделать звезду в 100,000 раз ярче Солнца.