Астрономы отследили два потока звезд, образовавших основу Млечного Пути

Астрономы полагают, что эти звездные потоки, скорее всего, были отдельными галактиками, которые слились в Млечный Путь вскоре после Большого Взрыва. Благодаря данным Gaia ученые смогли определить орбиты отдельных звезд в Млечном Пути, а также их содержание и состав.

«Шакти» и «Шива» обладают необычной комбинацией орбитальных и химических свойств, которые ранее не наблюдались," - отмечают исследователи. Астрономы считают, что эти звезды являются самыми древними в галактике, родившись до того, как образовался диск Млечного Пути.