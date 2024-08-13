Астрономы попросили обычных людей о помощи в поисках черных дыр

Приложение помогает гражданам всего мира в идентификации новообразованных черных дыр, поддерживая научные исследования в области астрофизики. Пользователи могут оценивать источники света и определять, являются ли они потенциальными килоновами — событиями, возникающими при слиянии нейтронных звезд.

Приложение также связано с обсерваторией BlackGEM в Чили, которая сканирует небесные области, указанные детекторами гравитационных волн, и помогает уточнить местоположение интересующих источников. В случае обнаружения потенциального события, пользователи могут инициировать последующие наблюдения с помощью сети роботизированных телескопов Las Cumbres Observatory.

Такое расширение позволяет привлечь больше участников к поискам, повышая эффективность и скорость обнаружения новых астрономических явлений.