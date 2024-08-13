Наука и технологии
Опубликовано 13 августа 2024, 09:00
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Астрономы попросили обычных людей о помощи в поисках черных дыр

BlackHoleFinder расширяет доступность для пользователей по всему миру
Нидерландский консорциум по черным дырам анонсировал запуск многоязычной версии приложения для поиска черных дыр BlackHoleFinder, которое теперь доступно на восьми языках. Ранее приложение было доступно только на нидерландском и английском, но теперь добавлены испанский, немецкий, китайский, бенгальский, польский и итальянский языки.
Астрономы попросили обычных людей о помощи в поисках черных дыр

© Ferra.ru

Приложение помогает гражданам всего мира в идентификации новообразованных черных дыр, поддерживая научные исследования в области астрофизики. Пользователи могут оценивать источники света и определять, являются ли они потенциальными килоновами — событиями, возникающими при слиянии нейтронных звезд.

Приложение также связано с обсерваторией BlackGEM в Чили, которая сканирует небесные области, указанные детекторами гравитационных волн, и помогает уточнить местоположение интересующих источников. В случае обнаружения потенциального события, пользователи могут инициировать последующие наблюдения с помощью сети роботизированных телескопов Las Cumbres Observatory.

Такое расширение позволяет привлечь больше участников к поискам, повышая эффективность и скорость обнаружения новых астрономических явлений.