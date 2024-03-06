Астрономы предложили отслеживать космический мусор с помощью ИИ

Опубликовано 06 марта 2024, 15:54
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Астрономы предложили отслеживать космический мусор с помощью ИИПроведено исследование
Европейские ученые предлагают использовать искусственный интеллект (ИИ) для анализа радарных снимков и поиска крошечных обломков космического мусора, что позволит более эффективно бороться с угрозой космического мусора, пишет ТАСС ссылаясь на исследование Согласно исследованию в журнале IET Radar, Sonar & Navigation.
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Ученые успешно протестировали нейросети YOLOv5 и YOLOv8, обучив их на изображениях околоземного пространства. Результаты показали, что они выявляли от 85% до 97% частиц космического мусора, превосходя специализированные алгоритмы для радара TIRA.
Это открытие сулит более детальное наблюдение за космическим мусором, позволяя оперативно выявлять и отслеживать малозаметные объекты. Эффективное применение искусственного интеллекта в этой области поможет снизить риск для космических аппаратов и способствует разработке мер по предотвращению столкновений в орбите.
Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак