Астрономы предложили отслеживать космический мусор с помощью ИИ

Ученые успешно протестировали нейросети YOLOv5 и YOLOv8, обучив их на изображениях околоземного пространства. Результаты показали, что они выявляли от 85% до 97% частиц космического мусора, превосходя специализированные алгоритмы для радара TIRA.

Это открытие сулит более детальное наблюдение за космическим мусором, позволяя оперативно выявлять и отслеживать малозаметные объекты. Эффективное применение искусственного интеллекта в этой области поможет снизить риск для космических аппаратов и способствует разработке мер по предотвращению столкновений в орбите.