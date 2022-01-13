Астрономы представили самую большую карту вселенной

DESI состоит из нескольких аппаратов, установленных в 14-этажном куполе телескопа. Круглая фокальная плоскость расположена на самом верху и состоит из 10 клиновидных лепестков, каждый из которых состоит из 500 механизмов. Именно они позволяют инструменту создавать галактическую картографию. Ранее ученым приходилось вручную сверлить отверстия в круглой алюминиевой пластине в фокусе телескопа для каждого набора измерений, и они вставляли маленькие волокна для каждой отдельной галактики, которую хотели наблюдать.