Астрономы представили самую большую карту вселенной

Астрономы представили самую большую карту вселеннойИ это только начало
DESI уже собрал космическую “паутину” из более чем 7,5 млн галактик, и будет продолжать сканировать как минимум до 40 млн. Прибор измеряет точные расстояния до галактик и их излучаемый свет в диапазоне длин волн, добиваясь одновременно количественных и качественных показателей. В конечном итоге он охватит примерно 20 процентов неба.
Научный сотрудник проекта DESI сообщил, что каждое утро ученые получают данные о 100 тыс галактик, собранных за ночь.
DESI состоит из нескольких аппаратов, установленных в 14-этажном куполе телескопа. Круглая фокальная плоскость расположена на самом верху и состоит из 10 клиновидных лепестков, каждый из которых состоит из 500 механизмов. Именно они позволяют инструменту создавать галактическую картографию. Ранее ученым приходилось вручную сверлить отверстия в круглой алюминиевой пластине в фокусе телескопа для каждого набора измерений, и они вставляли маленькие волокна для каждой отдельной галактики, которую хотели наблюдать.