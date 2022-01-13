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Астрономы представили самую большую карту вселенной

И это только начало
Большая команда ученых, работающие с DESI, предназначенной для проведения спектрографических астрономических исследований далеких галактик, уже нанесла на карту космоса больше галактик, чем все остальные устройства. И при этом, ее работа выполнена лишь на 10%.
Астрономы представили самую большую карту вселенной

DESI уже собрал космическую “паутину” из более чем 7,5 млн галактик, и будет продолжать сканировать как минимум до 40 млн. Прибор измеряет точные расстояния до галактик и их излучаемый свет в диапазоне длин волн, добиваясь одновременно количественных и качественных показателей. В конечном итоге он охватит примерно 20 процентов неба.

Сравнение карт Sloan Digital Sky Survey (слева) и DESI (справа)

Сравнение карт Sloan Digital Sky Survey (слева) и DESI (справа)

Научный сотрудник проекта DESI сообщил, что каждое утро ученые получают данные о 100 тыс галактик, собранных за ночь.

"Компьютерная томография" Вселенной, выполненная DESI. Земля находится в левом нижнем углу. Каждая цветная точка представляет собой галактику, которая, в свою очередь, состоит из 100 млрд - 1 трлн звезд.

"Компьютерная томография" Вселенной, выполненная DESI. Земля находится в левом нижнем углу. Каждая цветная точка представляет собой галактику, которая, в свою очередь, состоит из 100 млрд - 1 трлн звезд.

DESI состоит из нескольких аппаратов, установленных в 14-этажном куполе телескопа. Круглая фокальная плоскость расположена на самом верху и состоит из 10 клиновидных лепестков, каждый из которых состоит из 500 механизмов. Именно они позволяют инструменту создавать галактическую картографию. Ранее ученым приходилось вручную сверлить отверстия в круглой алюминиевой пластине в фокусе телескопа для каждого набора измерений, и они вставляли маленькие волокна для каждой отдельной галактики, которую хотели наблюдать.

Источник: Wired
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