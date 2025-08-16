Астрономы предупредили о подлетающем к Земле огромном астероиде

По расчётам астрономов, астероид пролетит на расстоянии, равном расстоянию от Земли до Луны. Это сближение делает его потенциально опасным. Как сообщают специалисты в Telegram-канале Лаборатории, к таким астероидам относят те, которые подходят к Земле ближе, чем на 10 расстояний от Земли до Луны.

Астероид 2025 PM — один из самых больших объектов, которые подходили к Земле так близко за последнее время. В течение 2025 года ожидается ещё одно сближение с большим астероидом, но это будет в конце сентября.

Астероид обнаружили всего две недели назад, 1 августа. И, скорее всего, это каменная глыба без льда или газа. Однако 2025 PM плох изучен из-за недавнего обнаружения.

2025 PM относится к группе Аполлонов — астероидов, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Период обращения вокруг Солнца у него чуть больше двух лет.

Учёные спрогнозировали, что прохождение астероида возле Земли на минимальном расстоянии ожидается 17 августа в 12:03 по московскому времени. Однако вероятность того, что астероид столкнётся с Землёй, очень мала. Это может произойти, только если объект столкнётся с другим небесным телом, что резко изменит его скорость и направление.

И подобные столкновения уже были: последний раз метеорит такого размера падал на Землю около 50 тысяч лет назад. В результате образовался известный Аризонский кратер.