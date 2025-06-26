Астрономы приняли «мёртвый» спутник NASA за сигнал из глубокого космоса

Всплеск был обнаружен австралийским радиотелескопом Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP). Всплеск длился менее 30 наносекунд и был достаточно сильным, чтобы заглушить другие сигналы.

Спутник Relay 2 был запущен в 1964 году и вышел из строя в 1967. Однако учёные не знают, что вызвало сигнал «мёртвого» спутника. «Что вызвало этот сигнал с Relay 2? Хороший вопрос. Мы не знаем!», — сообщается в Х-аккаунте NASA.

Согласно Space.com, обнаружение сигнала от спутника может помочь в мониторинге спутников с помощью радиотелескопов. Астрономы продолжают изучать причины возникновения таких сигналов и их возможное использование для предотвращения повреждения спутников.

«Это было случайное открытие, сделанное при поиске быстрых радиовсплесков, которые возникают в далёких галактиках. Как ни странно, несмотря на то, что они известны уже почти 20 лет, мы до сих пор не знаем, что генерирует быстрые радиовсплески, но большинство правдоподобных теорий предполагают наличие магнитара, который представляет собой сильно намагниченную нейтронную звезду», — рассказал астрофизик Технологического университета Суинберна Адам Деллер.