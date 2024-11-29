Астрономы «проводили» в космос удаляющуюся от Земли мини-Луну. И показали фото

Это космическое тело попало в гравитационное поле Земли 29 сентября 2024 года. Тогда немногие исследователи космоса заметили «вторую Луну», при этом астрономы, разглядевшие временный «спутник», знали, что «захват» Землёй этого астероида продлится недолго — не более двух месяцев, что и произошло. Утром 25 ноября астероид вышел из гравитационного поля нашей планеты.

Космическое тело вернулось во вторичный пояс астероидов Арджуна. Этот пояс астероидов обращается вокруг Солнца по орбите, близкой к земной, на среднем расстоянии около 150 млн км от звезды.

Учёные смогли снять возвращение 2024 PT5 «домой»: снимок был сделан с помощью двухметрового телескопа-близнеца в Испании.