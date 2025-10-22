Астрономы раскритиковали идею вывода 4 тысяч солнечных отражателей в космос

Запуск запланирован на апрель 2026 года, и сначала должен быть запущен гигантский солнечный отражатель размером 18 на 18 метров. Это станет первым шагом в реализации амбициозного проекта, который предполагает развёртывание более 4 тысяч таких отражателей к 2030 году. Их задача в повышении и улучшении условий для сельского хозяйства, замене городских фонарей и обеспечении освещения в зонах, пострадавших от природных катастроф. К 2030 году эти отражатели будут выведены на орбиту, синхронную с линией терминатора, чтобы освещать планету круглосуточно. Проект получил поддержку коммерческих и правительственных партнёров, а также привлек более 250 000 спонсоров.

Однако астрономы и защитники природы выражают обеспокоенность по поводу возможного светового загрязнения и экологического воздействия. Лучи, интенсивность которых в четыре раза превышает яркость Луны, не могут быть мгновенно выключены, что может нарушить поведение животных и насекомых, а также повлиять на астрономические исследования. Королевское астрономическое общество предупредило, что подобные проекты могут нанести ущерб науке, а главное — планете.

Reflect Orbital признаёт эти опасения, обещая, что свет будет ограничен зоной в пять квадратных километров и будет включаться только на короткое время. В ходе демонстрационного запуска в 2026 году луч будет выглядеть как «яркая движущаяся звезда» с мягким эффектом «лунного света» на поверхности Земли.