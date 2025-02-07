Астрономы раскрыли тайну галактики с 9 кольцами: их образовала карликовая планета

Эта галактика в 2,5 раза больше Млечного Пути. «Бычий глаз» находится на расстоянии 567 млн световых лет, что затрудняло детальную съёмку. Тем не менее, на последнем снимке «Хаббл» обнаружил девять колец вокруг галактики. Снимок сравнили с данными обсерватории В. М. Кека.

Как отметили сотрудники этой обсерватории в интервью порталу Gizmodo, подтвердилось не только наличие девяти колец, восемь из которых отчётливо видны, но появились гипотезы о происхождении такого количества колец. Учёные предполагают, что маленькая планета — голубой карлик — пролетела через «Бычий глаз» около 50 млн лет назад, создавая кольца, подобно ряби, возникающей при броске камня в воду.

Как отмечается, благодаря повышенному пространственному разрешению Hubble смог увидеть больше колец, чем при предыдущих наблюдениях с Земли, во время которых снимки размывались в одно кольцо.

Исследователи считают, что новые данные ставят новые вопросы о происхождении Вселенной.