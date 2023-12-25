Астрономы рассказали о первом звездопаде в новом году

В первых числах января на небесах нас ждёт захватывающее зрелище — пик активности метеорного потока Квадрантиды. Астрономы прогнозируют до 120 «падающих звёзд» в час, что делает этот момент весьма захватывающим, как сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Этот метеорный поток будет активен с 28 декабря по 12 января, и его радиант, точка, откуда кажется, что метеоры исходят, находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Прогнозируется, что в пик активности, который придётся на ночь с 2 на 3 января, мы сможем наблюдать великолепное шоу — до 120 метеоров в час, что составляет примерно 1-2 метеора в минуту при ясном небе, подчеркнули учёные.

Чтобы насладиться этим уникальным зрелищем, лучшее время для наблюдения называется второй половиной ночи, когда радиант потока находится высоко над северо-восточным горизонтом. Так что приготовьтесь к захватывающей ночи под открытым небом и наслаждайтесь волшебством светящихся следов, оставляемых этими «падающими звёздами».