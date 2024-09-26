Наука и технологии
Опубликовано 26 сентября 2024, 20:47
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Астрономы создали инфракрасную карту Млечного Пути с 1,5 млрд объектов

500 терабайт данных
Астрономы опубликовали крупнейшую инфракрасную карту Млечного Пути, содержащую более 1.5 миллиарда объектов. Этот проект, осуществленный при помощи телескопа VISTA Европейской южной обсерватории, длился более 13 лет и стал крупнейшим наблюдательным проектом в истории ESO, собрав 500 терабайт данных.
Астрономы создали инфракрасную карту Млечного Пути с 1,5 млрд объектов
© ESO/VVVX survey

Карта, состоящая из 200 000 изображений, была создана с использованием инфракрасной камеры VIRCAM, что позволило заглянуть в самые скрытые уголки нашей галактики, проходя сквозь пыль и газ. Полученные данные охватывают область неба, эквивалентную 8600 полным лунам, и включают в себя новорожденные звезды, глобулярные кластеры и даже холодные объекты, такие как коричневые карлики и свободно плавающие планеты.

Исследование позволило получить точную 3D-карту внутренних регионов Млечного Пути и отслеживать движение звёзд. Проект уже привел к более чем 300 научным статьям, а дальнейшие исследования собранных данных продолжатся в ближайшие десятилетия. В то же время телескоп VISTA будет обновлен, что откроет новые возможности для астрономических открытий.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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