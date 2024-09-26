Астрономы создали инфракрасную карту Млечного Пути с 1,5 млрд объектов

Карта, состоящая из 200 000 изображений, была создана с использованием инфракрасной камеры VIRCAM, что позволило заглянуть в самые скрытые уголки нашей галактики, проходя сквозь пыль и газ. Полученные данные охватывают область неба, эквивалентную 8600 полным лунам, и включают в себя новорожденные звезды, глобулярные кластеры и даже холодные объекты, такие как коричневые карлики и свободно плавающие планеты.

Исследование позволило получить точную 3D-карту внутренних регионов Млечного Пути и отслеживать движение звёзд. Проект уже привел к более чем 300 научным статьям, а дальнейшие исследования собранных данных продолжатся в ближайшие десятилетия. В то же время телескоп VISTA будет обновлен, что откроет новые возможности для астрономических открытий.