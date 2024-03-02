Астрономы создали первую 3D-карту пыли в нашей Галактике

Пыль между звездами составляет 1% массы межзвездной среды, но отражает 30% звездного света в инфракрасном диапазоне. Она играет ключевую роль в формировании звезд и эволюции Галактики.

Используя технику экстинкции, ученые анализировали рассеивание и поглощение света звездами частицами пыли, что позволило изучать облака пыли в трех измерениях. Это также приводит к поглощению коротковолновых излучений от звезд, делая их более красными. С учетом измерений расстояний до звезд, ученые построили трехмерную карту облаков пыли.

Гаи, астрометрическая обсерватория Европейского космического агентства, сыграла важную роль в этом исследовании, предоставив точные данные о положении и расстояниях звезд в Галактике. Карта пыли выходит дальше и глубже в космос с большим разрешением, чем когда-либо прежде.