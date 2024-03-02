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Наука и технологии
Опубликовано 02 марта 2024, 00:24
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Астрономы создали первую 3D-карту пыли в нашей Галактике

На основе данных за 10 лет
Астрономы создали первую трехмерную карту межзвездной пыли в Млечном Пути. Команда исследователей использовала данные от обсерватории Гаи, которая в течение последних 10 лет картографировала расстояния и положения более миллиарда звезд в Галактике.
Астрономы создали первую 3D-карту пыли в нашей Галактике

© Ferra.ru

Пыль между звездами составляет 1% массы межзвездной среды, но отражает 30% звездного света в инфракрасном диапазоне. Она играет ключевую роль в формировании звезд и эволюции Галактики.

Используя технику экстинкции, ученые анализировали рассеивание и поглощение света звездами частицами пыли, что позволило изучать облака пыли в трех измерениях. Это также приводит к поглощению коротковолновых излучений от звезд, делая их более красными. С учетом измерений расстояний до звезд, ученые построили трехмерную карту облаков пыли.

Гаи, астрометрическая обсерватория Европейского космического агентства, сыграла важную роль в этом исследовании, предоставив точные данные о положении и расстояниях звезд в Галактике. Карта пыли выходит дальше и глубже в космос с большим разрешением, чем когда-либо прежде.