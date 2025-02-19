Астрономы: «таинственный» сигнал из космоса на самом деле — от самолёта

Специалисты пришли к данному решению, когда столкнулись с «таинственным» сигналом из космоса при проведении исследований. Но оказалось, что этот сигнал отразил пролетающий в районе телескопа самолёт.

Как сообщает портал Space.com, с помощью отражённого сигнала телепередачи, который отследили астрономы, они смогли определить положение и движение пролетающего самолёта уже в качестве специально определённого объекта. Данная методика может быть использована для выявления и устранения неконтролируемых радиосигналов, мешающих наблюдениям радиотелескопов.

Особенно актуальная проблема с радиочастотными помехами возникает для телескопов, таких как Murchison Wide-field Array (MWA) в Австралии. MWA состоит из множества антенн и предназначен для отслеживания низкочастотных радиоволн, которые содержат информацию о ранних этапах развития Вселенной. Однако, из-за наблюдения всего неба одновременно, телескопы не могут быть направлены в сторону спутников, к тому же их частоты «заваливает» сигналами от тех же самолётов.

Новый метод может способствовать и облегчить работу астрономов, позволяя им более эффективно отфильтровывать помехи и проводить наблюдения высокого качества.