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Наука и технологии
Опубликовано 05 апреля 2024, 15:45
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Астрономы впервые обнаружили суперземлю с вечным днём на одной стороне

Возможно, в нашей галактике таких планет много
Астрономы из международной исследовательской группы изучили данные космического телескопа Spitzer, зафиксировавшего экзопланету, суперземлю LHS 3844b, анализ которой показал интересные особенности космического тела.
Астрономы впервые обнаружили суперземлю с вечным днём на одной стороне

© NASA / JPL-Caltech

Суперземля — класс планет, масса которых больше массы Земли, но меньше массы Нептуна. Учёные проанализировали данные наблюдений за LHS 3844b и измерили количество звёздного света, которое экзопланета отражает.

Оказалось, что эта суперземля находится в приливном захвате — одно из полушарий всегда освещено родительской звездой, потому что всегда обращено к ней. Учёные выяснили это, когда провели расчёты температуры полушарий и пришли к выводу, что у них существенная температурная разница — одно холоднее другого.

Впервые обнаруженная суперземля с приливным захватом вращается вокруг красного карлика, астрономы считают, что их находка говорит о наличии в нашей галактике не одной такой планеты.

Согласно теориям о суперземлях, находящихся в приливном захвате, такие планеты непригодны для жизни, но между «ночным» и «дневным» полушариями могут быть приемлемые условия для жизни.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
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