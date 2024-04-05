Астрономы впервые обнаружили суперземлю с вечным днём на одной стороне

Суперземля — класс планет, масса которых больше массы Земли, но меньше массы Нептуна. Учёные проанализировали данные наблюдений за LHS 3844b и измерили количество звёздного света, которое экзопланета отражает.

Оказалось, что эта суперземля находится в приливном захвате — одно из полушарий всегда освещено родительской звездой, потому что всегда обращено к ней. Учёные выяснили это, когда провели расчёты температуры полушарий и пришли к выводу, что у них существенная температурная разница — одно холоднее другого.

Впервые обнаруженная суперземля с приливным захватом вращается вокруг красного карлика, астрономы считают, что их находка говорит о наличии в нашей галактике не одной такой планеты.

Согласно теориям о суперземлях, находящихся в приливном захвате, такие планеты непригодны для жизни, но между «ночным» и «дневным» полушариями могут быть приемлемые условия для жизни.