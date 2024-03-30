Астрономы всё же смогли избавить оптику «Евклида» от наросшего в космосе льда

Обсерватория Euclid отправила в космос одноимённый комплекс-телескоп для наблюдения за галактиками и проведения измерений расстояния до них, изучения их свойств. Учёные используют этот телескоп для построения наиболее точной трёхмерной карты распределения галактик и тёмной материи во Вселенной.

Однако на финальном этапе ввода комплекса в эксплуатацию уже в космосе, когда телескоп находился на рабочей орбите вокруг точки Лагранжа L2 в системе Солнце — Земля, исследователи заметили ухудшение получаемых визуальных данных в силу уменьшения доли излучения звёзд, которое собирает один из двух основных научных инструментов обсерватории — VIS.

Оказалось, что причина в нарастании на оптике комплекса тонкого слоя водяного льда, толщина которого варьировалась от нескольких единиц до нескольких десятков нанометров. Для борьбы со льдом было принято решение по отдельности нагревать оптические приборы, так как полный нагрев всех элементов может спровоцировать появление механических смещений, которые нарушат оптическую схему и ухудшат качество получаемых данных.

«В результате исследователи потратили несколько месяцев на разработку программы индивидуального нагрева оптических элементов, расположенных в местах, где десорбированные молекулы воды не смогут загрязнить другие инструменты», — сказано в материале издания N+1.