Атака карабахского истребителя Су-25 по азербайджанским войскам попала на видео

Так, например, появилось видео, на котором карабахский истребитель Су-25 атаковал азербайджанские войска. Как пишет Военное Обозрение, именно по поводу этого нападения некоторое время назад высказался глава Азербайджана Ильхам Алиев. Напомним, что тогда он потребовал «объяснить, откуда у армянской стороны оказались ракеты ОТРК «Искандер-М».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как самолёт на достаточно небольшой высоте наносит авиаудар. При этом он также занимается отстрелом тепловых ловушек. Делается это для того, чтобы не попасть под удар азербайджанских расчётов ПВО (так как ПЗРК).