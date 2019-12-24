Атака хакеров привела к остановке работы нескольких шахт

Так, как только стало известно о хакерской атаке, руководство компании приняло экстренное решение немедленно “свернуть” работу всех своих шахт. Для того, чтобы не подвергать работников опасности, их было решено вывести на поверхность. По итогу было зафиксировано, что компьютерная система безопасности зависла и перестала отвечать на команды, также перестали работать и электронные датчики, определяющие уровень метана в воздухе.

Стоит отметить, что самая первая атака, создавшая своеобразную “точку входа” для хакеров была проведена еще 20 декабря, а основная — в ночь на 23 декабря.