Атлантический океан запоминает климат до двух десятилетий, выяснили ученые

Концепция «памяти океана» относится к сохранению состояния океанических условий, что является важным источником предсказуемости в климатической системе. До сих пор ученые не могли точно ответить на вопрос, насколько долго океан может «помнить» изменения, так как атмосферные изменения затрудняли анализ более долгосрочных эффектов циркуляции океана.

В новом исследовании ученые смогли оценить продолжительность памяти океана, отслеживая изменения температуры воды после экстремального атмосферного события. Оказалось, что Атлантика сохраняет «память» на десятилетия, что связано с медленным изменением океанских течений и переносом тепла.

Результаты исследования подчеркивают влияние колебаний океанской температуры на региональные климатические условия, такие как температура воздуха, в течение более чем десяти лет. Это открытие также помогает в создании более точных климатических моделей, которые могут улучшить прогнозы на десятилетия вперед.

Доктор Хемант Хатри, руководитель исследования, отметил, что их работа открывает новые способы для улучшения климатических моделей и уточнения прогнозов, связанных с изменениями климата в будущем.