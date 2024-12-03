Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 23:19
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Атлантический океан запоминает климат до двух десятилетий, выяснили ученые

Новый подход открыл долгосрочную память океана для прогнозов климата
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили, что северная часть Атлантического океана обладает памятью, сохраняющей климатические условия на срок до двух десятилетий, что значительно больше, чем считалось ранее. Это открытие поможет улучшить прогнозы изменения климата в долгосрочной перспективе.
Атлантический океан запоминает климат до двух десятилетий, выяснили ученые

© Ferra.ru

Концепция «памяти океана» относится к сохранению состояния океанических условий, что является важным источником предсказуемости в климатической системе. До сих пор ученые не могли точно ответить на вопрос, насколько долго океан может «помнить» изменения, так как атмосферные изменения затрудняли анализ более долгосрочных эффектов циркуляции океана.

В новом исследовании ученые смогли оценить продолжительность памяти океана, отслеживая изменения температуры воды после экстремального атмосферного события. Оказалось, что Атлантика сохраняет «память» на десятилетия, что связано с медленным изменением океанских течений и переносом тепла.

Результаты исследования подчеркивают влияние колебаний океанской температуры на региональные климатические условия, такие как температура воздуха, в течение более чем десяти лет. Это открытие также помогает в создании более точных климатических моделей, которые могут улучшить прогнозы на десятилетия вперед.

Доктор Хемант Хатри, руководитель исследования, отметил, что их работа открывает новые способы для улучшения климатических моделей и уточнения прогнозов, связанных с изменениями климата в будущем.

Атлантический океан запоминает климат до двух десятилетий, выяснили ученые

© Geophysical Research Letters