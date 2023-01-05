Атомную подлодку-носитель «Циркона» передадут российским военным уже в 2026 году

Сообщается, что судно станет первым штатным носителем подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом агентству ТАСС рассказал источник, близкий к российским военным. По его словам, «Пермь» пройдёт испытания в конце 2024 или в начале 2025 года. Правда, пока что официально эта информация не подтверждена.

Напомним, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ракеты «Циркон», которые могут развивать скорость до девяти Махов и имеют дальность полёта до 1000 км, способны преодолеть любую систему противовоздушной и противоракетной обороны потенциального противника.