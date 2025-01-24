Атомные часы и лазеры помогут в поиске темной материи

Эта техника позволяет обнаруживать сигналы от темной материи, которая взаимодействует с атомами, чего не удавалось достичь с помощью стандартных экспериментов. Исследователи использовали данные ультра-стабильных лазеров, подключенных оптоволоконными кабелями в Европе, а также атомных часов на спутниках GPS.

Сравнив точные измерения на огромных расстояниях, ученые смогли выявить тонкие эффекты колеблющихся полей темной материи, которые обычно исчезают при традиционных измерениях. Этот подход открывает новые возможности для изучения темной материи, которая до сих пор оставалась загадкой для науки.

Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, подчеркивает важность международного сотрудничества и передовых технологий. Новый метод помогает ученым исследовать более широкий спектр теорий о темной материи.