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Атомные электростанции стали добывать меньше энергии, чем ветряные мельницы и солнечные панели
Но каменный уголь все еще находится на лидирующей позиции
Специалисты BP Statistical Review опубликовали свежий отчет, в котором говорится буквально следующее: в 2019 году атомные электростанции стали добывать меньше энергии, чем ветряные мельницы и солнечные панели.
Что интересно, в целом объем произведенной энергии вырос как в случае атомных станций, так и в случае с “зелеными” источниками энергии, но перевес был все же в пользу вторых: до 2,796 петаватт-час и до 2,8 петаватт-час соответственно.
Впрочем, даже несмотря на то, что ветер и Солнце взяли верх на атомной энергетикой, стоит помнить, что самая большая доля выработки электроэнергии все еще остается у каменного угля — 36,4% от общего числа выработанной в мире энергии. Правда, стоит понимать, что данный показатель является минимальным аж с 1985 года!