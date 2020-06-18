Атомные электростанции стали добывать меньше энергии, чем ветряные мельницы и солнечные панели

Что интересно, в целом объем произведенной энергии вырос как в случае атомных станций, так и в случае с “зелеными” источниками энергии, но перевес был все же в пользу вторых: до 2,796 петаватт-час и до 2,8 петаватт-час соответственно.

Впрочем, даже несмотря на то, что ветер и Солнце взяли верх на атомной энергетикой, стоит помнить, что самая большая доля выработки электроэнергии все еще остается у каменного угля — 36,4% от общего числа выработанной в мире энергии. Правда, стоит понимать, что данный показатель является минимальным аж с 1985 года!