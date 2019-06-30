Атомный подводный крейсер «Омск» вышел в море

В рамках форума «Армия-2019» была проведена церемония передачи в войска атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами «Омск». Об этом рассказал телеканал «Звезда».

Церемония прошла в городе Большой Камень Приморского края, на дальневосточном ремонтном заводе «Звезда». «Омск» с крылатыми ракетами проходил перезарядку реактора и модернизацию.

Заместитель командующего Тихоокеанского флота по вооружению Игорь Королев заявил: «Сегодня у нас день работы форума “Армия 2019”, и мы впервые получаем полностью отремонтированный боевой корабль, корабль находится в такой степени готовности, что послезавтра он выйдет из этой базы и погрузит боезапас, тут недалеко».

Все ремонтные работы на крейсере успешно закончены, проверку в «боевых» условиях прошли все механизмы и системы. Планируется, что в течение двух недель крейсер будет введен в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота.