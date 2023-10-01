Аудитория рунета выросла в 100 раз за 25 лет

За последние 25 лет количество людей в России, которые используют интернет, выросло на 100 раз и сейчас составляет 100 миллионов человек. Это огромное число, и оно продолжает расти. В России есть одна из самых доступных сетей в мире, и это делает интернет доступным для многих людей.

Множество маленьких населённых пунктов в России также имеют доступ к интернету, что помогает людям в этих отдалённых местах оставаться связанными с остальным миром. Этот доступ к сети будет расширяться, и к 2024 году 90% домохозяйств в России будут иметь доступ к широкополосному интернету. Для этого проводятся работы по установке базовых станций и обновлению сетевой инфраструктуры.

Интернет играет большую роль в экономике России, и его вклад ожидается увеличиться на 29% в 2022 году, достигнув 12,2 триллиона рублей. Правительство также имеет большие планы по развитию интернет-инфраструктуры в стране, чтобы обеспечить доступ к сети для ещё большего числа людей.