Аудитория Telegram выросла на 50 млн пользователей во время масштабного сбоя работы соцсетей

Отметим, что Telegram во время масштабного сбоя в работе соцсетей и сервисов продолжил работать. Более того, его аудитория на этом фоне начала увеличиваться.

Так, по словам руководителя сервиса аналитики TGStat Юрия Кижикина, количество новых пользователей в Telegram всего за несколько часов выросло более чем на 50 млн.

“По нашей оценке, за последние несколько часов в Telegram зарегистрировалось более 50 млн новых пользователей”, — поделился данными специалист.

Напомним, что в Facebook уже выяснили причину данного инцидента. По словам компании, все дело в конфигурационных изменениях в магистральных маршрутизаторах.