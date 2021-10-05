Аудитория Telegram выросла на 50 млн пользователей во время масштабного сбоя работы соцсетей

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Аудитория Telegram выросла на 50 млн пользователей во время масштабного сбоя работы соцсетейМессенджеру явно сыграл "на руку" этот сбой
Напомним, что вчера произошел массовый сбой в работе соцсетей и сервисов, из-за которого люди порядка шести часов не имели доступа к Facebook, Instagram и WhatsApp. Как выяснилось, этот сбой сыграл "на руку" популярному мессенджеру Telegram.
Отметим, что Telegram во время масштабного сбоя в работе соцсетей и сервисов продолжил работать. Более того, его аудитория на этом фоне начала увеличиваться.
Так, по словам руководителя сервиса аналитики TGStat Юрия Кижикина, количество новых пользователей в Telegram всего за несколько часов выросло более чем на 50 млн.
“По нашей оценке, за последние несколько часов в Telegram зарегистрировалось более 50 млн новых пользователей”, — поделился данными специалист.
Напомним, что в Facebook уже выяснили причину данного инцидента. По словам компании, все дело в конфигурационных изменениях в магистральных маршрутизаторах.