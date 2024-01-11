Augmental создала компьютерную мышь, которая управляется языком

Мышь MouthPad сможет облегчить использование компьютеров и смартфонов с помощью языка. Размещаемая во рту, она позволяет осуществлять различные действия, нажимая кнопки с помощью языка.

Главным образом предназначенное для людей с параличом конечностей, устройство нацелено на обеспечение комфортного использования электроники. Несмотря на наличие различных функций доступности в электронных устройствах, большинство компьютеров по-прежнему требуют традиционных устройств ввода, что затрудняет работу для особых групп.

MouthPad упрощает управление курсором, нажатиями и даже виртуальными клавиатурами. Совместим с iOS, Android, Windows, macOS и Linux, устройство подключается через Bluetooth.

Оно изготавливается по слепку зубов, что делает устройство персональным, а также обеспечивает 5 часов автономной работы после одного заряда.