Аутизм ребенка начали прогнозировать по анализу крови матери

В рамках научной работы ученые создали тест на антитела, которые и влекут за собой неправильное поведение иммунитета. Сообщается, что эта система со 100% точностью выявляет комбинации антител, которые могут привести к развитию аутизма у ребенка. Стоит отметить, что разработка не может использоваться в качестве установления точного диагноза, но способна указывать повышенные риски аутизма.

”Например, если у матери есть аутоантитела к CRIMP1 и GDA (наиболее распространенный случай), ее шансы родить ребенка с аутизмом в 31 раз выше, чем у населения в целом, согласно текущему набору данных. Это огромные риски»”, — сообщают ученые.