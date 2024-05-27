Авиакомпания EasyJet внедрила ИИ для управления рейсами

С помощью искусственного интеллекта, похожего на ChatGPT, сотрудники центра принимают решения о перенаправлении рейсов и экипажей в случае непредвиденных ситуаций, например, плохой погоды или технических проблем. В центре работают 266 человек, которые следят за информацией о рейсах в режиме реального времени на изогнутых экранах.

В EasyJet отмечают, что технологии помогают не только принимать решения, но и экономят ресурсы. Например, искусственный интеллект рассчитывает необходимое количество еды и напитков на борту, чтобы минимизировать отходы.

В целом, авиакомпания делает ставку на сочетание технологий и человеческого опыта. Летом ожидается перевозка 300 000 пассажиров в день, поэтому слаженная работа центра управления и пилотов особенно важна.