Авиакомпания Emirates установит Starlink на свои самолёты

Соглашение станет значимым достижением для Starlink, поскольку Emirates является одним из мировых лидеров в сфере международных перевозок. Однако реализация проекта требует преодоления нормативных барьеров. Власти Объединенных Арабских Эмиратов пока не разрешили использование сервиса Starlink на своей территории.

Starlink уже сотрудничает с другими перевозчиками. Qatar Airways установил систему на Boeing 777 и Airbus A350. Авиакомпании Saudia, Gulf Air и Flydubai также ведут переговоры со SpaceX. Сервис уже одобрен в Бахрейне, Иордании и Ливане.