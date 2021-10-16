Авиакомпания отказалась возвращать деньги пассажирам из-за COVID-19 и добавила их в чёрный список

В то время как некоторые страны были более мягкими и вводили лишь обязательный 14-дневный карантин, находились и такие, которые в принципе отказывались пускать к себе иностранцев.

И если часть авиакомпаний в этот момент повели себя благородно и согласились признать невозможность путешествия из-за закрытых границ основанием для вынужденного возврата, то другие говорили, что раз рейс выполняется, то ни о каких компенсациях речи идти не может.

К таковым относится и Ryanair, которая называла риски из-за локдауна проблемами клиентов. Но тут ей не повезло иметь одну особенность — у авиакомпании в принципе отсутствуют возвратные тарифы. А потому пользователи массово начали возвращать деньги за полёты, которыми они не воспользовались, самостоятельно, передаёт FrequentFlyers.

Ответ от перевозчика не заставил себя ждать. Он буквально отказался регистрировать на рейс тех пассажиров, которые вернули деньги ранее. По мнению компании, эти клиенты остались ей должны.