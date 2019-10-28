Авиакомпания "Победа" нашла новый повод для повышения цен

Данное решение связано с решением Мосгорсуда, в рамках которого суд удовлетворил жалобу прокуратуры по иску “об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах для пассажиров «Победы»”. Так как суд счел введение платы за регистрацию нарушением закона, то авиакомпания приняла решение заранее поднять цену на все международные перелеты, при которых самолеты будут взлетать за пределами России.

Что интересно, сначала "Победа" заявила, что поднимет стоимость перелета на 25 евро, но в конечном итоге все же сбавила аппетит и приняла решение повысить цену на билеты лишь на 5 евро.