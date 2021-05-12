Авиакомпания предложила полёт к Луне на замену отдыху за границей

Так, местный авиаперевозчик объявил о продаже билетов на необычный рейс. Он, в отличие от традиционных, полетит «в сторону Луны», поднявшись на высоту более 13 км. Как пишет Bloomberg, пассажирам будет предложено взглянуть на полное лунное затмение — так называемое суперлуние.

Цена билета составляет 1170 долларов (86,8 тыс рублей). Но стоит отметить, что в цену билета также включён и фуршет с канапе и коктейлями перед взлётом. Старт первого рейса запланирован уже на 26 мая 2021 года.

Напомним, что чуть ранее российский «Аэрофлот» также предложил необычные полёты. По своей сути, пассажиры не добирались ни до какой конкретной точки — вместо этого они на протяжении 4 часов, находясь в воздухе, дегустировали вина, пробовали гастрономические новинки и посетили кинопоказ.