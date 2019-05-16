Авианосцы США смогут пробраться к Крыму

Военные корабли США смогут проходить в Чёрное море через канал Стамбул, который строится Турцией. На это указывает высказывание Майкла Маккола, члена комитета Палаты представителей по международным делам Конгресса США.

На его высказывание обратил внимание обозреватель ИА News Front Юрий Селиванов, сообщает телеканал «Звезда».

Помимо всего прочего, Маккол призвал США увеличить объем продаж военной техники и оружия на Украину, чтобы не позволить России «вернуть статус сверхдержавы».

Селиванов заявил в программе «Открытый эфир»: «Он сказал о том, что необходимо обеспечить регулярный проход американских военных кораблей в Черное море. Вы думаете, это просто фраза? Нет. Они собираются сделать это двояким образом: либо пересмотреть конвенцию Монтре по проливам, что маловероятно, сразу подчеркиваю, либо сейчас Турция строит новый канал, еще больше, чем эти проливы. Он проходит буквально в полусотне километров от этих проливов».

По его словам, через этот пролив смогут проходить даже авианосцы. Селиванов подчеркнул: «И они рассчитывают, что режим там будет совершенно другой, и они добьются своих целей».