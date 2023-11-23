Авито на конференции Сбера AI Journey присоединилась к Кодексу этики ИИ

Искусственный интеллект сопровождает пользователя все время его пребывания на платформе. Более 150 алгоритмов ежедневно анализируют 30 млрд кликов пользователей, постоянно обучаясь и совершенствуясь. Искусственный интеллект модерирует 99% объявлений, защищает людей на платформе от недобросовестных пользователей, создает персонализированную ленту, помогает покупателям и продавцам быстрее находить друг друга. Присоединение к Кодексу этики ИИ для нас важный и закономерный шаг, который поможет повысить осведомленность и доверие пользователей к высокотехнологичным продуктам Авито, работающим на основе ИИ.



