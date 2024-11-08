«Авито» начнёт удалять объявления с фейковыми скидками

Платформа «Авито» анонсировала запуск нового алгоритма, который будет помогать выявлять товары с накрученными ценами и проверять, действительно ли продавцы предлагают скидки на свои товары в период сезонных распродаж. Представители компании сообщили, что на разработку этого сервиса и организацию предстоящей распродажи было выделено 1 миллиард рублей.

По словам специалистов «Авито», новый алгоритм будет отслеживать товары, которые имеют повышенную цену в последние дни перед началом распродаж. Если цена товара была искусственно завышена, чтобы потом предложить скидку, он будет исключён из списка акционных предложений. Сергей Хакимов, директор по продукту в «Авито Товарах», отметил, что эта мера направлена на борьбу с фальшивыми скидками, с которыми можно столкнуться как в офлайн, так и в онлайн-магазинах.

Ранее проведённое исследование «Авито» показало, что 84% россиян предпочитают делать покупки в интернете. Многие отметили, что одним из главных преимуществ онлайн-шопинга является возможность сравнивать цены на разных платформах. В результате опроса стало известно, что в период крупных распродаж россияне готовы потратить в среднем 22 000 рублей.