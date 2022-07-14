Авито подскажет пользователям, сколько должен стоить тот или иной смартфон, продаваемый на площадке

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Авито подскажет пользователям, сколько должен стоить тот или иной смартфон, продаваемый на площадкеОчень удобная и полезная функция
Представители Авито рассказали о новом проекте — разработанном ими калькуляторе рыночной стоимости смартфонов.
Ожидается, что с его помощью пользователи сервиса будут вычислять оптимальную цену своего смартфона, чтобы в дальнейшем продать его как можно более выгодно и оперативно. Это должно лишить их необходимости самостоятельно мониторить аналогичные объявления на Авито.
Активность продавцов и покупателей смартфонов на Авито постоянно растет. Так, за первое полугодие этого года спрос на покупку устройств вырос на 40% <...> Значок «Рыночная цена», который присваивается объявлению после установки цены в предложенном диапазоне, выделит его среди других и поможет продать гаджет быстрее.
Авито
Напомним, что некоторое время назад в Сети появились слухи о желании VK выкупить Авито. По данным источников, цена сделки может составить от 67 млрд до 100 млрд рублей.