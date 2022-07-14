Авито подскажет пользователям, сколько должен стоить тот или иной смартфон, продаваемый на площадке

Ожидается, что с его помощью пользователи сервиса будут вычислять оптимальную цену своего смартфона, чтобы в дальнейшем продать его как можно более выгодно и оперативно. Это должно лишить их необходимости самостоятельно мониторить аналогичные объявления на Авито.