Авито представила российскую программу для автоматического тестирования

Авито представила российскую программу для автоматического тестированияМобильных приложений
Российская компания Авито выпустила своё ПО для автоматизации тестирования мобильных приложений
«Авито Тех» представила новый инструмент для тестирования мобильных приложений, который теперь доступен не только внутри компании, но и для других бизнесов. Этот инструмент, называемый Emcee, позволил «Авито» значительно ускорить процесс внутренних тестов.
С целью оценить интерес и реакцию рынка, «Авито» решила предоставить бесплатную версию Emcee для пользователей, которые проводят тесты на менее чем трёх устройствах iOS и Android. Однако для более интенсивного использования на более чем трёх устройствах будет необходима покупка лицензии. Продукт можно установить на собственные серверы или использовать в облаке, в зависимости от потребностей.
Разработка Emcee заняла девять месяцев и обошлась примерно в 13 миллионов рублей. Он предоставляет возможность оптимизировать разработку, сократить время и избавиться от необходимости проводить ручные проверки. Некоторые компании, такие как Tutu, кинотеатр «Иви» и Space307, уже используют этот инструмент в тестовом режиме.