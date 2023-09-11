Авито представила российскую программу для автоматического тестирования

«Авито Тех» представила новый инструмент для тестирования мобильных приложений, который теперь доступен не только внутри компании, но и для других бизнесов. Этот инструмент, называемый Emcee, позволил «Авито» значительно ускорить процесс внутренних тестов.

С целью оценить интерес и реакцию рынка, «Авито» решила предоставить бесплатную версию Emcee для пользователей, которые проводят тесты на менее чем трёх устройствах iOS и Android. Однако для более интенсивного использования на более чем трёх устройствах будет необходима покупка лицензии. Продукт можно установить на собственные серверы или использовать в облаке, в зависимости от потребностей.

Разработка Emcee заняла девять месяцев и обошлась примерно в 13 миллионов рублей. Он предоставляет возможность оптимизировать разработку, сократить время и избавиться от необходимости проводить ручные проверки. Некоторые компании, такие как Tutu, кинотеатр «Иви» и Space307, уже используют этот инструмент в тестовом режиме.