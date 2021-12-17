Авито стал самым популярным сайтом объявлений в мире

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Авито стал самым популярным сайтом объявлений в миреОбогнав даже своего американского конкурента
Компания Similar Web, специализирующаяся на аналитике, опубликовала свежий мировой рейтинг посещаемости сайтов объявлений. И, внезапно, в этот раз первое место в нём занял популярный российский проект — Авито.
Согласно собранной статистике, в ноябре Авито посетили 279,6 млн пользователей, при этом среднее время визита составило 11 минут. В течение данного промежутка времени пользователи успевали открыть в среднем 11,72 страницы с объявлениями.
И всё это сделало Авито самым популярным сайтом среди себе подобных.
Для сравнения, у предыдущего лидера рейтинга, американского Craiglist, в ноябре зарегистрировали лишь 276,92 млн посетителей при 8-минутном сеансе и 10,19 посещённых страниц.
Отметим, что Авито достигла определённых успехов и в российском сегменте интернета. Например, сервису удалось занять первую строчку в России сразу по нескольким категориям среди мобильных приложений по данным аналитического сервиса App Annie.
Источник: Similarweb