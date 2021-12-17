Авито стал самым популярным сайтом объявлений в мире

Согласно собранной статистике, в ноябре Авито посетили 279,6 млн пользователей, при этом среднее время визита составило 11 минут. В течение данного промежутка времени пользователи успевали открыть в среднем 11,72 страницы с объявлениями.

И всё это сделало Авито самым популярным сайтом среди себе подобных.