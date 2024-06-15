Наука и технологии
Опубликовано 15 июня 2024, 20:07
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«Авито» восстановил работу после краткосрочного сбоя

О котором ранее сообщали пользователи
Сервис «Авито» восстановил работу сайта после жалоб от пользователей
«Авито» восстановил работу после краткосрочного сбоя
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Сервис для размещения объявлений «Авито» восстановил свою работу после временных неполадок. По предварительным данным, проблемы возникли из-за слишком строгих настроек защиты, введённых для обеспечения безопасности сервиса.

Пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту «Авито» сегодня, 14 июня. Некоторые столкнулись с белым экраном и сообщением об ошибке при попытке зайти на сайт, а также при использовании мобильного приложения. В период сбоев представители «Авито» сообщили о плановых технических работах, что было отражено на официальном сайте.