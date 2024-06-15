«Авито» восстановил работу после краткосрочного сбоя

Опубликовано 15 июня 2024, 20:07
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«Авито» восстановил работу после краткосрочного сбояО котором ранее сообщали пользователи
Сервис «Авито» восстановил работу сайта после жалоб от пользователей
Сервис для размещения объявлений «Авито» восстановил свою работу после временных неполадок. По предварительным данным, проблемы возникли из-за слишком строгих настроек защиты, введённых для обеспечения безопасности сервиса.
Пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту «Авито» сегодня, 14 июня. Некоторые столкнулись с белым экраном и сообщением об ошибке при попытке зайти на сайт, а также при использовании мобильного приложения. В период сбоев представители «Авито» сообщили о плановых технических работах, что было отражено на официальном сайте.