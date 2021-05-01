Авокадо оказалось продуктом с антираковыми свойствами

Так, согласно данным исследователей, плоды авокадо способны подавлять фермент, который приводит к росту раковых клеток при лейкозе — раке крови и костного мозга. В рамках исследования, которое было проведено учеными из США и Канады под руководством Пола Спаньоло из Гуэлфского университета в Онтарио, изучили продукты и пищевые добавки, которые, потенциально, полезны при лейкемии. Исследователи были намерены выявить вещество, которое будет способно подавить фермент VLCAD. Последний участвует в метаболизме раковых клеток.

“Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком”, — поделился ведущий автор исследования.

В результате в авокадо было обнаружено вещество авокатин B, которое способно подавлять важный для роста раковых клеток фермент.