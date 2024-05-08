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Наука и технологии
Опубликовано 08 мая 2024, 07:30
1 мин.

Австралийцы изобрели ультразвуковой холодный кофе

Теперь приготовление составит 3 минуты
Австралийские ученые изобрели способ приготовления холодного кофе всего за 3 минуты. Раньше этот процесс занимал от 12 до 24 часов. Новая технология использует ультразвук для ускорения процесса экстракции вкуса и аромата из молотых кофейных зерен.
Австралийцы изобрели ультразвуковой холодный кофе

© Ferra.ru

Разработчики отмечают, что полученный напиток по вкусу не уступает традиционному холодному кофе, который ценится за свою мягкость, меньшую кислотность и горечь.

Ученые уверены, что изобретение позволит кофейням и ресторанам готовить холодный кофе по требованию, не прибегая к громоздким установкам и большому холодильному пространству.

Кроме того, технология может укрепить репутацию Австралии как страны кофейных гурманов, предлагая любителям этого напитка принципиально новый способ его приготовления.

В дальнейшем исследователи планируют изучить возможность использования метода с разными сортами кофейных зерен, чтобы предложить еще больше вкусовых вариаций.

Австралийцы изобрели ультразвуковой холодный кофе
© Ultrasonics Sonochemistry (2024)
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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#наука
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